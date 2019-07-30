شقيقة سلمان خان تنتظر مولودها الثاني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنان سلمان خان عاشق لأسرته، دائما من نطالع أخباره وهو بصحبتهم، ونشاهد صوره بينهم، وبخاصة الصغار منهم وأبناء أخوته، حتى يخيل للمرء أن لهذا الأمر دخل بأبوته التي لم تتحقق حتى الآن.

شاهدنا النجم وهو ينشر مقطع فيديو مع أهيل ابن اخته المتبناة أربيتا خان شارما Arpita Khan Sharma على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram والذي جذب الكثير من المشاهدين على الإنترنت.

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وفي الوقت الحالي، بدأت تقارير متداولة تكشف عن أن أربيتا خان حامل في طفلها الثاني. وفقًا لصحيفة يومية، فإن اربيتا وزوجها الممثل عياش شارما Aayush Sharma مسروران بالأخبار ويستشيرا طبيبًا في مومباي.

كانت شقيقة سلمان قد تزوجت من شارما في 18 نوفمبر 2014، في قصر تاج فالاكنوما Taj Falaknuma في حيدر أباد، ووُلد ابنهما الأول أهيل Ahil في مارس 2016. التقى الثنائي عبر عدد من الأصدقاء المشتركين بينهما في عام 2013، وبدأت علاقة حب ثم المواعدة.

وفي السياق، احتفلت شارما بعيد ميلاد ابنها الثالث مؤخراً، ومع انتشار صور الاحتفال على شبكة الإنترنت، شبه أحد المتابعين ابن شقيقة سلمان خان بـ”طفل مصاب بشلل الأطفال”، مما أدى إلى تفجر غضب اربيتا من التعليق المسيء.