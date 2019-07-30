نادر الأتات يشعل الأجواء في جنوب لبنان – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات حفلًا غنائيًا ناجحًا في بلدة الحاصباني جنوب لبنان.

وقدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ، فردّدوا معه الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة غصّ بها المكان.

في سياق آخر، ينشغل نادر الأتات بوضع لمساته الأخيرة على أغنية لبنانية راقصة من المقرر أن يطرحها خلال الفترة القريبة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات طرح في الفترة الأخيرة الماضية كليب أغنية “حالة فوضى” وقدّم من خلاله عملًا بمواصفات درامية نال استحسان النقاد والجمهور.