هذا ما حققته أغنية “بتلبك” لـ وائل جسار في أسبوع

متابعة بتجـــــــــــرد: يحصد النجم اللبناني وائل جسار نجاح أغنيته الجديدة “بتلبك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحصد الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر المتاجر الرقمية الكبرى. أغنية “بتلبك” من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وميكس وماستر جوزيف كرم. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “بتلبك”:

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