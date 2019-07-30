مهرجان قرطاج يعلن المواعيد الجديدة لحفلاته بعد وفاة الرئيس التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في تونس عن توقف فعاليات المهرجان في الفترة 25-31 يوليو 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، وإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام في تونس.

وقالت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، في بيان، إن العروض المؤجلة في الفترة الممتدة من 25 يوليو إلى 31 يوليو 2019 أعيد برمجتها في مواعيد جديدة، فتغير عرض "الزيارة" للفنان التونسي سامي اللجمي إلى 12 أغسطس 2019، وتم تأجيل عرض الفنانة التونسية غالية بن علي إلى الجمعة 15 أغسطس 2019.

وتأجل عرض الفنان السوري ناصيف زيتون إلى الأحد والإثنين 18 و19 أغسطس المقبل، فيما ستُعرض "كلمات.. سيد درويش وآخرون" للفنان التونسي أسامة فرحات الثلاثاء 20 أغسطس المقبل، أما حفل الفنان صابر الرباعي فتأجل إلى 22 أغسطس، كما تأجل حفل الفنان لطفي بوشناق إلى 24 أغسطس.

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وسيكون عرض اختتام الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي في 26 أغسطس 2019 بعرض "ليو روجاس" من الإكوادور، بدلا من حفل صابر الرباعي.

كما أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي أن بقية العروض حافظت على مواعيدها السابقة.

يذكر أن الدورة الـ55 من مهرجان قرطاج الدولي انطلقت 11 يوليو بالعرض العالمي "بحيرة البجع" للموسيقار الروسي تشايكوفسكي.