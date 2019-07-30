خاص بالأرقام – كم بلغت ثروة راغب علامة؟

لطالما أثار السوبرستار راغب علامة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلّق بوجوده في كافة الاحداث الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تحصل على الساحة اللبنانية، كما وصل الأمر في بعض الاحيان الى ان يقوم رواد مواقع التواصل الى “تركيب” بعض الصور بعد كل حدث، تشير الى ان راغب كان موجودًا فيه.

صدره الرحب وتقبله لما يقوم به جمهوره، جعل من راغب يقوم هو شخصيًا بوضع مثل تلك الصور، مع حسّه الفكاهي المميز، ما يدل على تواضعه وقربه من الجمهور وتصالحه مع نفسه ومع افكاره وقناعاته، بعكس عدد كبير من الفنانين الذين لا يتقبلون النقد او هذا النوع من التعليقات، ويسلّطون متابعيهم لمهاجمة المنتقدين.

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من هنا، لا بد من الاشارة الى ان هذه الروح الطيبة التي يتحلى بها راغب، خلقت له جمهورًا كبيرًا من كافة انحاء العالم، والدليل على ذلك العدد الكبير من الجمهور الذي يتواجد في حفلاته في مختلف دول العالم، والذي يردد اغنياته باستمرار.

وكما على الارض كذلك في العالم الافتراضي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قمنا بجولة على حسابات راغب علامة، فوجدنا أنه من اكثر الفنانين الناشطين على صفحاته، حيث يتابعه على “انستغرام” اكثر من ثلاثة ملايين شخص، وعلى “فايسبوك” أكثر من اربعة ملايين متابع، أما على قناته الخاصة عبر “يوتيوب” فلدى راغب ما يفوق الـ500 الف مشترك. وعلى حسابه على تويتر تخطى عدد المتابعين الـ 6.1 ملايين.

وبين تويتر والفايسبوك والإنستغرام ويوتيوب بلغت ثروة السوبرستار الافتراضية حتى الآن أكثر من 13 مليون محباً ومتابعاً، هدفهم تشكيل قوة عظيمة لمساندة ودعم نجمهم المفضل والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء، خاصة أن الثروة الحقيقية للفنان لا تقاس بملايين الدولارات ولا تقدر بثمن بل تقدر فقط بمحبة ووفاء الناس.

الجدير بالذكر أن السوبرستار راغب علامة سيكون ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice بموسمه الخامس، الى جانب كل من احلام، محمد حماقي وسميرة سعيد، والذي سيبدأ تصويره ابتداءا من شهر آب المقبل، في استيديوهات الـMBC في بيروت.