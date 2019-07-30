خاص- معين شريف.. “صاير حنون”

بعد النجاح الباهر الذي أحرزته أغنية النجم معين شريف “يا دني” والتي كانت تيترًا للمسلسل الرمضاني “دقيقة صمت”، ها هو “شريف” يتابع نجاحاته بعمل جديد، حيث طرح أغنية جديدة بعنوان “حنون” على تطبيق أنغامي.

الأغنية جاءت باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر، وهذا ليس التعاون الاول بين كل من شريف واسكندر، اذ سبق وقدّما أغنية “قطعلي قلبي”، “يا بلا قلب”، والديو الشهير “سلطان وأمير” الذي جمع بين معين شريف و”ابو فارس” الفنان محمد اسكندر، ولاقى نجاحا كبيرا.

Advertisements

“حنون” هي اغنية ايقاعية رومانسية، قدّمها معين شريف بأسلوبه الفريد والمميز، حيث تحكي الاغنية قصة عاشق سبق ان عاش قصة حب وعانى من حبيبته التي جرحته، الامر الذي ادى الى انفصالهما، الا انها لم تفارق قلبه وما زال حبها محفور داخله.

الى ذلك، من المُقرر أن يصوّر شريف أغنية “حنون” على طريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى عملية الاخراج المخرج اللبناني المبدع سعيد الماروق، ليتم طرح الكليب قريبًا.

لسماع الأغنية: حنون