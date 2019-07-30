في ذكرى رحيل عاطف سالم 5معلومات عن مخرج الواقعية المصرية

القاهرة - لايف ستايل تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج الكبير عاطف سالم، الذى ولد بمدينة الابيض السودانية فى 23 يوليو 1921، وتوفى فى 30 يوليو عام 2002. ونرصد فيما يلي، أبرز 5 معلومات عن المخرج عاطف سالم - ولد المخرج الراحل عاطف سالم لأب وأم مصريين. - بدأ عاطف سالم، حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة" لـ ماري كويني. - لُقب عاطف سالم، بـ مخرج الواقعية المصرية، كما اعتبره البعض أحد رواد مدرسة الواقعية فى السينما. - أخرج عاطف سالم عدة أفلام تتناول محيط الأسرة المصرية أبرزها "أم العروسة" والجزء الثانى منه (الحفيد). Advertisements - أخرج عاطف سالم للشاشة، نحو 102 عمل فني، وانتج فيلمين هما "يا ناس يا هووه" و"النمر الأسود"، و8 اعمال فنية. قد يهمك أيضاً :

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