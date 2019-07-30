محمد محسن يشارك فى المهرجان الصيفى بالإسكندرية 9 أغسطس

يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية المطرب محمد محسن، حيث يقدم حفلا ضمن حفلات صيف 2019 يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس.

ومن المقرر أن يغني محسن عددا من الأغاني لعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها في قلبي مكان، تلغراف.

وشارك محمد محسن موخرا الفنانة مى كساب فى فيديو كليب غنائى جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج محمد رفقى.

يذكر أن محمد محسن يستعد لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد، وهي من ألحان محمد عبية، وتوزيع إلهامي دهيمة.

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