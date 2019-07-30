شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي كامل يصل مقر انتخابات الموسيقيين ويدعو لانتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنان مصطفي كامل لمقر انتخابات نقابة الموسيقيين التي تجرى اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الاعظم، ونادي مصطفي كامل بانتخابات نزيهة مطالبا بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان

ويتنافس علي مقعد النقيب النقيب الحالي الفنان هاني شاكر والفنان مصطفي كامل والذي سبق أن تولي المنصب من قبل.

Advertisements

وتشمل قائمة المتنافسين علي عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.