شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة حب" تجمع درة وإسلام جمال بمسلسل "بلا دليل".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمة التونسية درة تصوير المسلسل، الذى تخرجه منال الصيفى، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير الأسبوع الثانى من المسلسل، المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".

وخلال أحداث المسلسل، تقع "حبيبة" عازفة آلة "الهارب" والتى تجسدها درة، فى قصة حب مع مهندس الديكور الذى يجسده الفنان إسلام جمال، علما بأن درة متزوجة من الفنان خالد سليم، وتتوالى الأحداث التى تنقلب رأساً على عقب.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 40 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة، حيث تستعد إنجى لتصميم ملابس مسلسل "النهاية" بطولة زوجها النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامى، وإنتاج "سينرجى".

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مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وآخرون.



