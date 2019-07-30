في ذكرى ميلاد "الملك".. تعرف على 14 عملا لفريد شوقي بقائمة أفضل 100 فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 30 يوليو 1920، ولد "وحش الشاشة" النجم الراحل فريد شوقي، الذي ظل متربعًا على عرش النجومية لسنوات طويلة، قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة.

"الملك" أو "ملك الترسو" هو اللقب الذي أطلقته الصحافة على النجم الراحل؛ إذ كان نجم شباك من الطراز الفريد، فكانت أعماله علامات في تاريخ السينما.

ودخلت 14 فيلمًا من أعمال الفنان الكبير فريد شوقي، في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية:

- باب الحديد

الفيلم من أشهر الأعمال في مشواره الفني، وعلى الرغم من أنه لم يحقق النجاح المرجو وقت عرضه، إلا إنه دخل ضمن أفضل 10 أفلام في القائمة، من بطولة هند رستم، وإخراج يوسف شاهين.

- بداية ونهاية

هو شاب "جدع" يقف بجوار أشقائه وأسرته، على الرغم من تنصل شقيقه (عمر الشريف) منه، إلا أن الدور من أبرز الأدوار التي قدمها وحش الشاشة في مشواره الفني، وشاركه البطولة سناء جميل، أمينة رزق، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

- الفتوة

الفيلم يحكي قصة شاب صعيدي، عانى في بداية حياته من ضيق الحال، ومع إصراره ومحاولاته في السعي وراء النجاح، استطاع أن يكون إمبراطورية في سوق الخضار، والفيلم بطولة تحية كاريوكا، زكي رستم، توفيق الدقن، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

- صراع في الوادي

حقق فيلم "صراع في الوادي" نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وجسد شوقي شخصية "رياض" الذي يقتل شيخ القرية، ويُتهم ناظر الزراعة بالقتل، ويتم تنفيذ حكم الإعدام ظلمًا فيها، والفيلم بطولة زكي رستم، فاتن حمامة، عمر الشريف، ومن إخراج يوسف شاهين.

- جعلوني مجرمًا

استطاع فريد شوقي من خلال أحداث فيلمه "جعلوني مجرمًا"، تغيير القانون، فتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى "سلطان" يتعرض لضغوط من المجتمع، بعد سجنه لفترة، وعلى الرغم من إعلانه التوبة إلا أن المجتمع يلفظه نظرًا لكونه "رد سجون"، فيضطر في نهاية المطاف لقتل عمه، الذي تسبب في كل ما آل إليه.

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وبسبب الفيلم صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة، والفيلم بطولة هدى سلطان، يحيى شاهين، سراج منير.

- ريا وسكينة

الفيلم لمخرج الواقعية صلاح أبو سيف، وجسد الفنان الراحل فيه شخصية أحد أفراد عصابة ريا وسكينة، والفيلم بطولة أنور وجدي، نجمة إبراهيم، سميرة أحمد، شكري سرحان.

- السقا مات

من المحطات المهمة في مشواره الفني، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركه البطولة عزت العلايلي، شويكار، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

- إسكندرية ليه

ضم الفيلم كوكبة من نجوم الفن، من إخراج يوسف شاهين، وبطولة أحمد زكي، عزت العلايلي، محمود المليجي، ليلى فوزي، عبدالوارث عسر، نجلاء فتحي.

- الكرنك

أحد أهم الأعمال التي حملت اتهامًا واضحًا للحقبة الناصرية، والفيلم بطولة سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، محمد صبحي، ومن إخراج علي بدرخان.

- خرج ولم يعد

لم يتحمس الفنان الكبير للفيلم حينما عرضه عليه المخرج الراحل محمد خان، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا، وحصد العديد من الجوائز، وشاركه البطولة يحيى الفخراني، ليلى علوي، عايدة عبدالعزيز.

- وا إسلاماه

جسد الفنان الكبير ضمن أحداث الفيلم شخصية "بلطاي"، الذي يسعى خلف "سلامة" للقبض على الأميرة "جهاد"، والأمير "محمود"، إلا إنه ينجح في إبعادهما عنه، وتمر السنوات ويلقى بلطاي مصرعه على يد "سلامة"، بطولة أحمد مظهر، حسين رياض، لبنى عبدالعزيز، رشدي أباظة، ومن إخراج أندرو مارتون.

كما شارك شوقي في 3 أفلام دخلوا في قائمة أفضل أفلام السينما، ولكن بأدوار صغيرة، وهي أفلام "غزل البنات، أمير الانتقام، زينب".