سامح حسين عن "المتفائل": "حلم حياتي من 15 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان سامح حسين، إنه استغرق 9 أشهر كاملة في التحضير لعمل يعود به إلى خشبة المسرح مرة أخرى.

وأضاف حسين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه اتفق مع المخرج إسلام إمام، على اختيار نص جيد لعمل مسرحي يليق بالعرض على خشبة المسرح القومي، وتابع: "استغرقنا فترة طويلة لاختيار النص حتى تم الاستقرار على رواية المتفائل".

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وتابع سامح، أنه عمل على المسرح القومي منذ 15 عامًا، مضيفًا أن الوقوف على خشبة المسرح العريق، كان من ضمن أحلامه: "دايًما كنت بجتهد عشان أحقق الحلم ده، والحمد لله إن ربنا حققهولي".

وعن الرسالة التي تحملها مسرحية "المتفائل" قال: "خلي سلاحك دايمًا التفائل والعمل والاجتهاد والإيمان بقدرة ربنا، تأكد أن الهدف الذي حددته ستصل له.. مش مهم هتوصله إمتى، لكن هتوصله في النهاية".

ومسرحية "المتفائل" تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين.