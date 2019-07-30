مدير دور العرض بالمسرح القومي: "المتفائل" كامل العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال مصطفى عبدالحميد، مدير دور العرض في المسرح القومي، إن إقبال الجمهور على حضور عرض مسرحية "المتفائل" كان كبيرًا بشكل لافت، مضيفًا أن المسرح رفع لافتة "كامل العدد" في ثالث أيام العرض.

وأضاف عبدالحميد لـ"الخليج 365"، أن "المتفائل" عودة للمسرحيات الكبيرة على المسرح القومي، مشيرًا إلى أنه يتم فتح باب حجز التذاكر يوميًا عدا يوم الأربعاء، ابتداءً من 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف، وتتراوح أسعار التذاكر بين "100 و70 و50 و30 جنيهًا".

وتابع: "لا توجد أي معوقات أمام الجمهور في حجز التذاكر، حيث تم توفير كافة التسهيلات على الجمهور في الحجز".