سامح حسين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان سامح حسين، إنه يستعد لتصوير عمل سينمائي جديد، عقب تجربته المسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على المسرح القومي.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الاستقرار على اسم مبدئي للفيلم الجديد بعنوان "بابا نويل" من تأليف وإخراج إسلام إمام.

وأوضح أنه سيتم اختيار فريق عمل الفيلم خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التصوير في أكتوبر المقبل.

ومسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين.