تراند اليوم : للمرة الثانية.. الممثلة الشهيرة ترد على طلاقها من زوجها الداعية...

للمرة الثانية، ردت الممثلة المصرية شيري عادل على شائعة طلاقها من زوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

وبعد ظهورهما معًا في وقت سابق في مقطع فيديو، فاجأت "شيري" متابعيها من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على تطبيق "إنستجرام" بنشر صور لها بدون مكياج.

كانت شائعة ترددت عن انفصال "شيري" عن "معز" بعدما شيري حذفت كل الصور التي جمعتها عبر حسابها على "إنستجرام".

لكن "شيري" ردت ذلك عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستجرام" بنشر فيديو قصير لها بصحبة زوجها، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلاً، ويمازحها بـ"دا بجد.. مجنونة".

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان حول مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.