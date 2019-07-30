اليوم.. هاني شاكر ومصطفى كامل و45 موسيقيًا يتنافسون على نقيب الموسيقيين

تجري، اليوم الثلاثاء، 30 يوليو، انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب.

ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية، هم: "مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبدالله، داوود محمد سمير جميعي، علي عبدالحليم علي عبدالسلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود

صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبدالله أحمد محمد، وليد أحمد عبدالغفار علام، محمد حسن عواد، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبدالله فرج عبدالحليم، حلمي محمد علي عبدالباقي، مصطفى محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبدالله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبدالمنعم طه، أيمن أمين عبداللطيف، عدلي ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحي علي السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى علي بيومي، منصور محمد كمال بيومي، محمد السيد محمد طنطاوي، أحمد محمد محمد أبوالمجد، وفا حسين وفا علي، محمود عبدالفتاح محمد الطيب، محمد أبواليزيد الغنيمي، أشرف عبدالحميد أحمد السعداوي، شريف علي حمدي، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومي السيد، منال إسماعيل الغرباوي، عبدالحكيم عبدالغني محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوي، هشام زكي بلح".