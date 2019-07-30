شاهدوا.. هل طلبت سما المصري الزواج من نجم متزوج؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 صباحاً - وضحت الفنانة المصرية سما المصري حقيقة الخبر الذي انتشر حول طلبها الزواج من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز ونكرت ان تكون تريد الارتباط به وعلقت: “أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة”.
يذكر انه انتشر في الفترة الماضية تصريحا نُسب الى سما المصري حول انها تريد الزواج من اللاعب الدولي الجزائري على الرغم من انه متزوج وقالت انها تقبل أن تكون الزوجة الثانية له لكنها سرعان ما نفى الموضوع.
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