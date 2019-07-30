كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ” دنيا سمير غانم ” ضيفة مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية والمذاع على قناة ” mbc مصر ” .
وكشفت دنيا خلال اللقاء عن الأسباب التي جعلتها تنسحب من المشاركة في سلسلة أجزاء مسلسل الكبير أوي والذي قدمت به شخصية ” هدية ” وشاركت في بطولته الفنان أحمد مكي .
ومن أبرز أسباب رحيلها عن الجزء الخامس من المسلسل وعدم وجودها في الموسم المقبل أيضا أفادت دنيا إنه ” الناموس ” .. حيث كان يمثل لها عقبة لاحتواء موقع التصوير على الناموس بكثرة .
وقالت : ” المزاريطة مليانة ناموس مش عادي ومفيش حد ينفع يستحمله ” .
ومن ضمن الأسباب أيضا تعاقدها مع المنتج هشام جمال لتقديم أدوار جديدة تطل بها على جمهورها بعد أن عانت من الملل بسبب تقديمها لشخصية واحدة على مدار 4 سنوات في 4 أجزاء من مسلسل الكبير أوي .
وأعربت دنيا عن حبها لشخصية هدية وللهجة الصعيدية التي استمتعت بها وتجيدها لأن أصول عائلتها من الصعيد .. كما أكدت على عدم وجود أية خلافات بينها وبين الفنان أحمد مكي .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تكشف أسباب رحيلها عن مسلسل الكبير أوي .. وأبرزها ” الناموس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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