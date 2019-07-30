شاهدوا مساري يغني “أموت وينشرح صدري” في أميركا.. ووديع الشيخ يعلّق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 صباحاً - تفاعل الفنان ​وديع الشيخ​ مع غناء الفنان العالمي من أصل لبناني ​مساري​ لأغنية “أموت وينشرح صدري” الذي إشتهر بها الشيخ كثيراً في حفلاته.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحفلة التي غنى فيها مساري هذه الأغنية، وذلك داخل إحدى الملاهي الليلية في منطقة ديربورن بولاية ميشيغن الأميركية، وبدى تفاعل الحاضرين مع الأغنية، وعلّق الشيخ على الفيديو بالقول:”مساري شغني أموت وينشرح صدري”، فيما ردّ الأخير بتعليق:”حبيبي خيي”. وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ50 ألف في 24 ساعة.

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