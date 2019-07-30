رسالة من علا الفارس إلى سلمان العودة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 صباحاً - نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” تغريدة لها عبر حسابها الشخصي يوم الأحد الماضي توجه من خلالها رسالة إلى الداعية السعودي ” سلمان العودة ” معلنة عن تضامنها وتعاطفها معه .

واحتوت التغريدة على صورة من إحدى نسخ كتابه ” بين الأئمة ” وظهر به إهداءا بخط يد سلمان العودة بإسمها عليه .

وكتبت علا قائلة : ” اسأل الله رب العرش العظيم ان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ، سلمان العودة اللهم فرجا قريبا ” .

مما أثار غضب عددا كبيرا من المغردين السعوديين الذين هاجموها بالتغريدات والانتقادات في التعليقات مثل إتهامها بأخذ أموال من قطر لقول ذلك خاصة وهي تقدم برنامجا على قنوات بي ان القطرية .

والبعض الآخر أثنى عليها بالدعاء مشيداً بوقوفها مع الحق .

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يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد نظرت العام الماضي في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد سلمان العودة الذي كان يشغل منصب مساعد الأمين للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي .. حيث اشتملت صحيفة الإدعاء للمدعى عليه على 37 تهمة .

وكان ” عبد الله العودة ” نجل الداعية سلمان العودة قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم السبت الماضي عن موعد محاكمة أبيه .

وكتب عبد الله : ” تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيرا بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني .. والوالد لايزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخص من السفر ” .

وفعل هاشتاج ” سننقذ سلمان العودة ” والذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع تويتر .