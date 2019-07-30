تامر حسني يتفوّق على كل فناني مصر

متابعة بتجــــــــــرد: يتمتع تامر حسني بأكبر قاعدة جماهيرية في مصر والوطن العربي. وتتخطى شهرة تامر حسني حدود الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وتشمل مختلف بلدان العالم، حيث يُصنّف من أهم المشاهير والمؤثرين في مختلف المجالات.

وينفرد تامر كفنان عربي بنجومية استثنائية على المستوى العالمي، فيتصدّر أهم الاستفتاءات، واسطواناته تنافس الإصدارات الموسيقية لأهم الفنانين في العالم.

هذا ويحتلّ تامر حسني المرتبة الأولى عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتصدّر قائمة النجوم العرب الرجال الأكثر متابعةً.

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وأيضًا عبر موقع وتطبيق “أنغامي” الموسيقية يتفوّق تامر حسني على جميع الفنانين المصريين بأكثر من 10.5 مليون متابع، تليه شيرين عبد الوهاب بـ9.4 مليون متابع وبعدها عمرو دياب بـ9.1 مليون متابع ومحمد حماقي بـ6 ملايين متابع.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني حقق أعلى مبيعات الموسيقى العربية خلال العام المنصرم بألبومه الأخير “عيش بشوقك”، كما وحصد فيلمه الأخير “البدلة” أعلى إيرادات في تاريخ السنما المصرية والعربية.