مفاجأة كبيرة بانتظار جمهور آدم

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم اللبناني آدم من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من المقرر طرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

الأغنية من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد ويضع آدم حاليًا لمساته الأخيرة عليها قبل إصدارها.

وكان آدم قد أطلق في الأشهر الماضية أغنيتين الأولى تحمل اسم “تعا” باللهجة اللبنانية والثانية باسم “ملك الأحزان باللهجة المصرية وحققتا نجاحًا واسعًا في مختلف البلدان العربية.

على صعيد آخر، ينشغل آدم في الفترة الراهنة بإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جدوله الصيفي لهذا العام.