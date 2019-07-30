Jul 30, 2019
بعد ان احيت سلسلة من الحفلات بين قبرص والاردن ومصر، ها هي النجمة المتألقة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل عيد الاضحى المبارك في الـ ١٥ من شهر آب المقبل، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة راشد.
وقد اعلنت نانسي عن حفلها هذا في منشور على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، توجهت من خلاله لمتابعيها وجمهورها في دبي لملاقاتها ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي، بمركز دبي التجاري العالمي.
وكما جرت العادة، فجمهور نانسي المنتشر في كافة انحاء العالم، وخصوصًا المتواجد في دبي، عبّر عن شوقه لحضور هذا الحفل ولقاء نجمته المفضلة والتي من المتوقع ان تشعل اجواء الحفل بأجمل اغنياتها التي تقدمها بأسلوبها الخاص والمختلف في كل مرة.
في المقابل، تستعد نانسي لإطلاق اغنية جديدة في غضون ايام قليلة، كانت قد اعلنت عنها في وقت سابق في تغريدة على حسابها عبر تويتر، الا انها لم تكشف أية تفاصيل، ما ادى الى اصابة جمهورها بـ “الحشرية” وحب المعرفة لما تخطط نانسي وما الجديد الذي ستقدمه هذه المرة.
من جهة اخرى، والى جانب الاغنية، تعمل نانسي عجرم على ألبومها المقبل والذي سوف تتعامل فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، لتقدّم للجمهور أجمل الاعمال واروع الاغنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل لنانسي عجرم في هذا البلد قريبًا.. وهذا ما اصاب جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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