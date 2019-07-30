للأسبوع الثاني.. “الأسد الملك” يتصدر إيرادات شباك التذاكر

متابعة بتجـــــــــــرد: للأسبوع الثاني على التوالي، تصدر فيلم “الأسد الملك The Lion king” شباك التذاكر بمبلغ 75 مليون دولار، مما دفع بفيلم “ذات مرة في هوليوود” إلى المركز الثاني بمبلغ 40 مليون دولار، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقول التقارير إن المخرج كوينتين تارانتينو، الذي طال انتظاره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”، بطولة كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو، حقق توقعاته بحصد 30 مليون دولار في الأسبوع الأول من العرض، ومن المتوقع أن تتخطى النسخة الجديدة الواقعية من أسطورة “الأسد سيمبا” المليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، حقق “ذات مرة في هوليوود” المطلوب منه في أول يوم في عرضه، بفضل الفرصة الاستثنائية، ليرى المشاهدون براد بيت وديكابريو جنبًا إلى جنب بالإضافة إلى مارغوت روبي. الجدير بالذكر أن “الأسد الملك” هو فيلم ملحمي موسيقي، من بطولة دونالد غلوفر وبيونسيه وجيمس إيرل جونز وسيث روغن، وهو مبني على أحداث فيلم قصة الأسد سيمبا، وتم طرح الفيلم ابتداء من 19 يوليو 2019 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.