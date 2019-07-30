أروى تقدم نصائح زوجية للفتيات عبر “تويتر”

متابعة بتجــــــــــرد: تحرص الفنانة “أروى” على التواصل الدائم مع متابعيها، من خلال صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر تقديم النصائح لهن، وعرض روتينها اليومي، والحديث عن آخر أعمالها، وكواليس تصويرها، وغيرها من أنواع التواصل التي ينتظرها الجمهور، بشغف كبير.

وقدمت “أروى”، منذ قليل، بعض النصائح للفتيات من أجل تحسين علاقتهن مع أزواجهن، وذلك عبر تغريدات نشرتها على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”.

وقالت “أروى”: “نصائح متزوجة.. الريحة لو الزوج ريحته صعبه مشكلة.. خاصة أن معظم الرجال أشغالهم تتطلب جهدا جسديا، يؤدي للتعرق، طبعا الزوجة إللي تروح تقول للزوج (روح اتحمم ريحتك طالعة) ينرادلها كف، لأن إحراج الشخص ما في أبشع منه، ويولد الحقد”.

وأضافت: “عاملي زوجك مثل الطفل.. اختاري له المعطرات والأشياء المطلوبة لتحسين وضعه، وسويها له بنفسك، حتى لو اضطررت لتحمميه مثل الطفل.. وتحلقي له شعره وتعطريه بنفسك.. وبنفسك تلبسينه ملابس نظيفة.. و تعطريه راح تكبري بقلبه ومع الوقت بيتعود هو يهتم بنفسه بنفس الطريقة”.