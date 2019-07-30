ليا مخول تُطلق أغنيتها المُصوّرة Ay Amor – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول، أغنيتها المُصوّرة الخاصّة بأغنية”Ay Amor” اللاتينيّة.
يُجسّد الكليب الروح الشبابيّة ضمن لوحات راقصة تُقدّمها ليا ومشهديّة مليئة بالألوان تعكس الأجواء الصيفيّة بإمتياز.
وعن هذا العمل، قالت ليا :”تصف “Ay Amor” حالة الحب التي تصل إلى الشغف والتي يبقى فيها القلب مُنشغلاً بالحبيب. وتحمل كلّ من هذه الأغنية وعملها المُصوّر رسائل تشجّع المرأة على أن تثق بنفسها، كما تنقل مواقف طريفة وعفويّة تجمع عادةً بين حبيبين وُضعت بقالب رمزيّ ومُختلف.
تجدر الإشارة أنّه تمّ تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المُخرجة مايا عقيل وهو من إنتاج شركة”Universal Music MENA”.
لمشاهدة فيديو كليب Ay Amor:
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