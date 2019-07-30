شريهان توجه رسالة خاصة إلى حسين الجسمي

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية، شريهان، رسالة إلى النجم الإماراتي حسين الجسمي.

وعبرت شريهان، عن إعجابها الشديد، بـ”الجسمي” وأدائه الفني، وذلك بعد مشاهدتها لمقطع فيديو، ظهرت فيه مجموعة من الشباب الصينيين، وهم يؤدون أغنية “بشرة خير” باللغة العربية.

وشاركت شريهان مقطع فيديو غناء الشباب الصينيين، عبر حسابها على “تويتر”، وعلقت عليه: “مبدع فنيا وإنسانيا، وعلم جميل لفنه وشعبه وبلاده”.

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من ناحيته، رد حسين الجسمي على إشادة شريهان به، قائلا لها: “من ذوقك وممنون جدا.. الله يحفظكم ويسعدكم”.

يشار إلى أن أغنية “بشرة خير”، من غناء حسين الجسمي، وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أيمن بهجت قمر.

وتم تقديم الأغنية خصيصا لحث المواطنين المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014.