سامو زين يشارك في الموسم الصيفي بـ “حب حب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أطلق النجم سامو زين، أحدث أعمال الفنية، للمشاركة في الموسم الصيفي الحالي، وهو فيديو كليب لأغنيته الجديدة “حب حب”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.
أغنية سامو زين الجديدة، من كلمات قصي باسل، ولحن معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، أما الكليب فمن إخراج إسماعيل الأبرص.
أما على مستوى التمثيل فإن آخر ظهور لسامو زين كان في شهر رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة”.
لمشاهدة فيديو كليب أغنية “حب حب”:
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