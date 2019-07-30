جينيفر لوبيز تقتحم استوديو على الهواء من أجل خطيبها

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متابعة بتجــــــــــرد: اقتحمت المطربة العالمية “جينيفر لوبيز” البث المباشر لقناة الرياضة “ESPN” لتقدم كعكة عيد ميلاد خطيبها نجم البيسبول الأمريكي “أليكس رودريغز”.
وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن “لوبيز” التي احتفلت قبل أيام قليلة بذكرى ميلادها الخمسين، فاجأت الجميع عند دخولها الاستوديو الخاص بالقناة حاملة كعكة مزينة لتقدمها إلى “رودريغز” برفقة طفليها “ناتاشا وإيلا”.
كان لاعب البيسبول الأمريكي يقدم برنامجًا رياضيا على مباراة “نيويورك يانكيز” التي أقيمت بالأمس في بوسطن ريد سوكس في حديقة فينواي بارك الأسطورية إلى جانب كل من جيسيكا ميندوزا ومات فاسغيرسيان، قبل أن يفاجأ بالهدية اللطيفة من خطيبته.
تسلم “رودريغز” الذي عرض الزواج على المطربة الشهيرة بخاتم ماسي فخم في العام الماضي، الكعكة الملونة على الهواء، وقام بشكر “لوبيز” والأطفال الصغار على تلك المفاجأة المدهشة، وقال إنه يحب الكعك كثيرًا.
جاءت تلك المفاجأة العائلية بعد أسبوع من الاحتفالات عاشته الأسرة، وقبل أيام قليلة احتفل الثنائي بذكرى ميلاد “لوبيز” في فلوريدا، ومن ثم بدأت احتفالات ذكرى ميلاد “رودريغز”.
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