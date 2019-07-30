متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بمقطع مصور من داخل سيارتها وهي تغني أشهر المهرجانات الشعبية المصرية. وعلقت “نسرين”، على المقطع الذي نشرته وقالت: “مين متلي بيحب الأغاني الشعبية المصرية المهرجانات، أنا شخصيا بسمع بيتهوفن كلاسيك وبسمع شعبي وبسمع طربي وبسمع رايق وكل شي الو وقته”. وأضافت: “وأنتوا شو الغنية اللي حبيتوها واللي معلقين عليها هالصيف وحفظتوها لرفقاتكون وأنتوا عم تعيدوها بالسيارة طول الوقت”. يذكر أن نسرين طافش طرحت أغنية جديدة باللهجة الجزائرية مؤخرًا حملت عنوان “نجمة قطبية”، من ألبومها الجديد “الحلوة”، وقد حرصت الفنانة على كتابة إهداء للأغنية، جاء فيه: “إهداء للحبيبة الجزائر.. وللفنان القدير رابح درياسة تقديرًا للفن الجزائري والفنانين الجزائريين.. سيبقى فنهم خالدا.. ولأمي الغالية ابنة وهران الباهية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تغني “مهرجانات شعبية” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.