رونالدو: هذا اللقب هو الأغلى في مسيرتي الكروية

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو أن أغلى الألقاب التي حصل عليها هي التي حققها مع منتخب بلاده عندما توّج ببطولة أمم أوروبا عام 2016 على حساب فرنسا.

وأضاف رونالدو بعد تسلمه جائزة “أسطورة ماركا”، مساء الإثنين،: “جميع الألقاب مهمة، ولكن على مستوى الأندية فزت بدوري الأبطال والدوري الإسباني، ولكن على الأرجح الفوز بكأس أوروبا مع البرتغال في 2016 كان الأهم في مسيرتي، الفوز مع النادي لا يتساوى مع الفوز مع بلدك الذي يكون أصعب”.

وأوضح رونالدو أن نادي ريال مدريد، كان له تأثير كبير عليه من الناحية الشخصية، وأنه يكن له ودًا خاصًا، بعدما قضى بين جدرانه 9 سنوات قدم خلالها أفضل مواسمه عبر مسيرته على الإطلاق.

وتابع: “أهم شيء هو أن مسيرتي مضت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد؛ لأنه ليس من السهل أن تغادر الملكي بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات، ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين، وفي عمر الـ 33”.

وأكمل: “في رأيي كان أحد أفضل مواسمي سواء على الجانب الفردي، أو الجماعي، الفوز بـ3 ألقاب يعني أن الموسم كان رائعا”.

Advertisements

وأشار رونالدو إلى أن يوفنتوس هو أحد المرشحين للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولفت أيضا: “سنحاول الفوز بها، ولكنها مسابقة صعبة للغاية، الجميع يرغب في الفوز بها، ريال مدريد وبرشلونة، الذي دعم صفوفه بشكل جيد للغاية، وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، يوفنتوس سينافس عليها، ولكن سيفوز بها فريق واحد في النهاية”.

ووجه طفل في القاعة كان يرتدي قميص ريال مدريد، رسالة لرونالدو، أكد فيها أنه شعر بالأسف لمغادرته النادي الملكي، ليرد كريستيانو: “أنا أيضًا” ليضحك بعدها النجم البرتغالي والطفل.

وحول الكرة الذهبية، قال: “آمل في تحقيقها، لكن ذلك ليس بالأمر السهل”.