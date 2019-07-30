Jul 30, 2019
كشفت شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز عن مقتطفات من كليب النجمة فيفيان مراد الجديد.
الأغنية تحمل عنوان “النسخة الأصلية” وكانت قد صورتها “مراد” على مدار ثلاثة ايام في مرفأ بيروت ومنطقة شكا شمال لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد الذي وصف الكليب في مقابلة سابقة معنا بالعالمي بكل المقاييس وأن فيفيان ستطل فيه بأربع لوكات والكليب جميل جداً، استخدم فيه تقنيات عالية جداً وتم تصويره بأحدث كاميرا سينمائية بمواصفات هوليوودية.
وبثوانٍ قليلة استطاعت فيفيان ان تأسر المشاهد خاصة مع عنصر التشويق والحماس الذي رافق اللقطات، بالاضافة الى جمال اطلالات فيفيان حيث عبّر الجمهور عن سعادته وانتظاره لرؤية العمل بالكامل على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز الرسميّة عبر موقع يوتيوب.
ويعتبر هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع فيفيان مراد مع فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “مصر عظيمة” و “غل بقلبي غل “.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثوانٍ قليلة، فيفيان مراد تأسر القلوب في “النسخة الأصلية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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