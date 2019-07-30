"إم بي سي" تجمع راغب علامة وأحلام مجددًا بعيدًا عن "أراب أيدول"

أعلن مازن حايك المتحدث باسم قنوات "إم بى سى" رسميًا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية، خلال شهر آب 2019، والذي يُعرض على شاشات MBC1 و"MBC العراق" والمنصّات الرقمية التابعة لـ "مجموعة MBC"، خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الماضي كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد عودة الثنائي راغب وأحلام معاً مجدداً إلى الشاشة.

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أما على مستوى التقديم، فيتولّى تقديم الحلقات ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.

ويُذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة؛ ويعتبر البرنامج من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.

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