أصالة نصري توافق على خوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال "ولاد رزق"

يبدو أنّ الفنانة السّورية أصالة نصري قد وافقت على خوض تجربة التمثيل، من خلال الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" الذي يتولّى إخراجه زوجها طارق العريان.

وتظهرُ أصالة كضيفة شرف ضمن أحداث الجزء الثانى من الفيلم، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف، المقرّر أن يُنافس به صُنّاع العمل في عيد الأضحى المقبل، وتظهر أصالة في مشهد واحد بنهاية العمل، ويتكتّم صُنّاع العمل عن تفاصيل دورها في الفيلم، وهل ستظهر بشخصيتها الحقيقية كمطربة أم ستظهر كممثلة لأول مرة في السّينما.

واستعان العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة والعمل من كتابة صلاح الجهيني.

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يُشار أنّ بداية الممثل المصري أحمد عز الفنية كانت مع الفنانة أصالة في أغنية "لما جات عينك في عيني" وهي إحدى أغاني ألبوم "قلبي بيرتحلك" الذي أصدرته أصالة عام 1998.

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وقد صرّحت أصالة من قبل ، أنها لن تخوض مجال التمثيل إلا إذا كان فيلمًا موسيقيًا غنائيًا.

يُذكر أن ابن أصالة الممثل السّوري الشاب خالد الذهبي، حقق نجاحًا كبيرًا بأولى تجاربها السينمائية في فيلم "ولاد زرق" بجزئه الأول، والذي جسّد فيه دور الفنان المصري أحمد عز في طفولته.

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