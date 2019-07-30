دنيا بطمة تتلقّى هدية باهظة مفاجئة من محمد الترك وتُغلق خاصيّة التعليقات

تلقّت الفنانة المغربية دنيا بطمة هدية باهظة الثمن مفاجئة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهي سيارة مازارتي غرانتوريزمو موديل 2019، خاصةً أنه لا توجد مناسبة كعيد زواجهما أو عيد ميلادها لكي يُقدّم لها هدية بهذا الثمن.

وكشفت الفنانة المغربية عن السيارة من خلال نشر صورها، عبر "إنستغرام"، معلقةً: "شكرا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها، خصوصا السبورت غرانتوريزمو".

ووجّهت رسالة شكر لزوجها، قائلةً: "كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم".

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ويبدو أن الفنانة المغربية أرادت أن تتجنّب التعليقات الهجومية التي تتعرّض لها بشكل مستمر؛ بسبب الهدايا الباهظة التي تقوم باستعراضها بشكل دائم على السوشيال ميديا، إضافةً إلى خوفها المستمر من حسد متابعيها لها، لذلك قامت بإغلاق خاصية التعليقات عبر "إنستغرام".

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وكان قد احتدّ المنتج البحريني، محمد الترك، على أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي لزوجته الفنانة المغربية، دنيا بطمة، في مهرجان أفران؛ بسبب سؤال وجّهه الصحفي لبطمة، اعتبره خروجًا عن هدف المؤتمر.

والسؤال كان يتعلّق بخلافها مع مواطنتها المغنية سعيدة شرف؛ ما استفزّ الترك، وطلب من الصحفيين بشكل حاد عدم توجيه أي أسئلةٍ شخصية أو خارج المهرجان؛ لأنَّ أي سؤالٍ من هذا النوع سيتم حذفه ولن يكون هناك إجابة عنه.

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