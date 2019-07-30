محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب مخالفته للقانون وتعاقده مع شركة "روتانا"

تلقّت نقابة المهن الموسيقية إخطارًا رسميًا من إحدى شركات الإنتاج ضد الفنان محمد رمضان، وذلك لمخالفته القانون وتعاقده مع شركة روتانا بالرغم من توقيعه عقدًا مع الأولى لتسويق حفلاته وأغانيه.

ويواجه الفنان الشاب أزمة كبرى تُهدد مسيرته الغنائية خاصةً أنه يُحضّر لتقديم حفلاته في مصر والسعودية قريبًا.

وأرسلت الشركة الأصلية إنذارًا رسميًا إلى نقابة المهن الموسيقية، للمطالبة بعدم إصدار أي تصاريح غناء للفنان محمد رمضان بسبب مخالفته لشروط التعاقد مع الشركة، ولم يُعرف بعد هل ستقوم النقابة باستدعاء رمضان للتحقق من صحة العقد أم لا.

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وتلقّت نقابة المهن الموسيقية نقدًا شديدًا بسبب السماح لمحمد رمضان بالغناء في حفلات عامة، خاصةً وأنها تقوم بملاحقة كل نجوم المهرجانات قضائيًا وحصلت على حكم بحبس أحدهم، وهو ما استدعى إصدار بيان عاجل من نقيب الموسيقيين هاني شاكر أكّد فيه أن محمد رمضان ليس عضوًا بالفعل في نقابة المهن الموسيقية ولم يخضع للاختبار أمام اللجنة الرسمية المكلّفة بمنح تراخيص الغناء، ولكنه حصل على الترخيص القانوني بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية.

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كما أنه هنالك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية المصرية، تمنح الأعضاء حق الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاثة وهذا ما حدث مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدّم للحصول على تصريح إقامة حفله.

ويُذكر أن محمد رمضان أحدث ضجة مؤخرًا في السّاحة الإعلامية والفنية عندما طرح دويتو "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرّد ولاقى نجاحًا باهرًا.

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