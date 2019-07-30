شكرا لقرائتكم خبر عن ايرادات Spider-Man Far From Home تصل لمليار و 36 مليون حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man Far From Home بدور العرض إيرادات وصلت إلي مليار و 36 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم. فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. Advertisements ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

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