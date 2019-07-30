محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان سامح حسين، إن عمل على إنقاص وزنه بشكل كبير حتى يستطيع تقديم شخصية "كانديد" في مسرحية "المتفائل".
وأضاف سامح لـ"الخليج 365"، أن "كانديد" بطل الرواية يقع في حب بنت خاله، فيطرد من القصر، ويعيش مشردًا لمدة 30 عامًا كاملة، لكنه يظل متشبسًا بالتفائل إلى أن يتزوج حبيبته في نهاية الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.
وأضاف حسين أن المسرحية عن رواية فرنسية للكاتب فولتير، أعاد إعدادها وتقديمها المخرج إسلام إمام، وأحداثها تدور في القرن الـ18.
ومسرحية "المتفائل" تعرض على خشبة المسرح القومي، من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح حسين لـ"الخليج 365": فقدت وزني من أجل "كانديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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