قمر بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية قمر، صورة لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت قمر في الصور بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها بدلة سوداء. وطرحت قمر منتصف الشهر الجاري، كليب "بوم بوم"، على قناتها الخاصة في "يوتيوب".

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