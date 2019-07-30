بالصور- ريم البارودي من الغردقة: "أعمق مما تظن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريم في الصور وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في الغردقة، وعلقت: "أعمق مما تظن وأوضح مما ترى". وتعرض ريم في الغردقة مسرحية "جوازة مرتاحة"، ويشاركها الفنان أحمد صفوت، ومنة عرفة، وهشام إسماعيل. من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.​

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