تراند اليوم : صديقة شيرين سيف النصر تسرقها .. وتدلي باعترافات مثيرة .. هكذا خدعتها بطريقة شيطانية...

أدلت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية حول الطريقة التي استطاعت من خلالها سرقة المجهورات الموجودة بمنزل الفنانة.

و كشفت تحقيقات نيابة قسم الجيزة أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر باعت

بعض المجوهرات لجواهرجي وكانت عبارة عن غويشة قدرت قيمتها بـ20 ألف جنيه.

كما تبين من التحريات أن المتهمة تتعامل مع اثنين من الجواهرجية، وعثر على

عقدين تم تقليدهما بالزجاج من أجل تضليل الفنانة وحتى لا تشك في اختفاء

المجوهرات، وتبين من التحريات أن المتهمة حصلت على مفتاح غرفة نوم سيف

النصر منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها.

وتواصل النيابة تحقيقاتها وكلفت خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار البصمات من الشقة مسرح الجريمة لمضاهاتها ببصمات صديقتها المتهمة.

كما طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول

الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة على المصوغات ومكان تواجد

الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها.

كما استمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، حول تعرض شقتها للسرقة وفقدها للمجوهرات ومشغولات ذهبية ثمينة.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة شيرين سيف النصر فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

وقالت الفنانة في التحقيق إن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت

على عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية

المترددين على شقتها.

وبالفحص والتحري، تبين أن صديقة الفنانة والتي تترد عليها باستمرار وراء واقعة السرقة، واستولت على مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية.

كما أقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن

ارتكابها واقعة السرقة، قائلة أمام جهات التحقيق: طمعت في المجوهرات من

الذهب والماس التي تمتلكها «شيرين» ففكرت في سرقتها دون أن تشعر مستغلة

دخولي إلى شقتها بسهولة وبحرية تامة وبحكم علاقة الصداقة التي تجمعني بها،

وأيضا معرفتي لكل ركن بالشقة ومكان تواجد المجوهرات والأشياء الثمينة بغرفة

نومها، فانتهزت فرصة انشغالها في المطبخ، وتسللت إلى غرفة النوم وأخذت قطع

صغيرة من الماس والباقي من الذهب، وانصرفت من الشقة.

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وأضافت المتهمة: "أخذت كمية المصوغات الذهبية وعرضت بعضا منها على جواهرجي لشرائها والباقي كان بحوزتي".

واكتشفت الفنانة شيرين سيف النصر سرقة مصوغاتها الذهبية عندما وجدت علبة

المجوهرات التي تمتلكها مفتوحة وفارغة فلم تشك في صديقتها فأبلغت الشرطة

وبمناقشتها والاستماع لأقوالها فيمن يتردد على زيارتها بصفة مستمرة وآخر

شخص كان بصحبتها، وبالبحث والتحري ?جهزة أمن الجيزة، تم التوصل إلى أن

مرتكب الواقعة شخص مقرب استغل سهولة دخوله وخروجه للشقة خاصة بعدما تبين من

المعاينة لموقع الحادث أن أبواب الشقة ومنافذها ليس بها كسر، وتوصلوا إلى

أن المتهمة من خارج الوسط الفني، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة شيرين سيف

النصر، وأنها استولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه.

وتم القبض على المتهمة وبمناقشتها أمام جهات التحقيق اعترفت بجريمتها،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة

التحقيقات.

وأرشدت المتهمة أثناء مناقشة رجال الأمن عن مكان بيعها نصف المصوغات

المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى

المحل بمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها.

كما تبين من التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة

للمباحث أن الجواهرجي حسن النية، ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات

جريمة سرقة.

واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها على الجزء الذي ضبط بحوزة

المتهمة وبعرضه على الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها

المجوهرات المسروقة من شقتها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية

من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة

وأعاد رجال المباحث جزءا من المسروقات.

وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين

سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، شكل اللواء

محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.