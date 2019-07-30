شاهد.. شريف مدكور يتحدث عن صعوبات العلاج بالكيماوي وكيفية التعامل معها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 06:51 صباحاً - وجه الإعلامي المصري شريف مدكور مجموعة من النصائح لمرضى السرطان ممن يخضعون للجلسات الكيماوية مثله.

وظهر شريف مدكور في بث مباشر، عبر حسابه على الفايسبوك، كاشفا عن دواء وصفه له طبيبه الخاص ونصح به من يخضعون للعلاج الكيماوي مثله ويشعرون بالقيء بعد الجلسة، ولكنه شدد على اتباع نصائح الطبيب أولا.

كما كشف شريف مدكور بأن جزء من شعره تساقط بسبب العلاج الكيماوي بنسبة 25%، وقال إنه لجأ إلى حلق شعره كي لا يتفاجأ بسقوطه ونصح المرضى باتباع نفس الأسلوب، ونصح مدكور بمنتج عناية بالشعر لتقليل تساقط الشعر.

واختتم مدكور حديثه بالدعاء بالشفاء لكل المرضى قائلا ” يا رب السرطان يموت.. ربنا يشفي كل مريض”.