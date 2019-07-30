شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينضم لأبطال مسلسل "روحين فى زكيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم صلاح عبد الله لأبطال مسلسل "روحين فى زكيبة"، للفنان حمدى الميرغنى فى أولى بطولاته المطلقة له فى الدراما التليفزيونية، تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى بمشاركة صديقه وزميله فى فرقة "مسرح مصر" أوس أوس".

المسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وانتاج عبد الله ابو الفتوح ومقررعرضه على شاشة mbc مصر ويشارك فى بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومى فؤاد وهايدى رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وكان العمل قد توقف نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018. ولكن تم تأجيله

وكان آخر أعمال صلاح عبد الله فى موسم رمضان الماضى من خلال مشاركته فى مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.