شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل شيكو وهشام ماجد "اللعبة" أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "اللعبة" من تصوير العمل بشكل نهائى، بديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل، حتى يمكنه الانتهاء من تصوير المسلسل استعداداً لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة المونتاج، حتى يتم عرض بشكل نهائى في شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.