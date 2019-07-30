شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد احلام واصالة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:46 صباحاً - حلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ضيفة على مواطنها الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”.

وقامت دنيا سمير غانم خلال الحلقة بتقليد كل من النجمتين احلام واصالة بطريقة مميزة حيث غنت تيتر مسلسلها “بدل الحدوتة تلاتة” على طريقة أصالة ثم غنت تيتر مسلسل “لهفة” على طريقة احلام.

وطلب الإعلامي عمرو أديب من “دنيا” أن تقلد أيضا المطربة أنغام، وقامت بتقليدها، وكافئها “أديب” بـ400 جنيه تهديها لابنتها “كايلا” بطريقته المازحة.