شاهد.. عمرو اديب عن “المعركة القاتلة” بين احلام واصالة: “محدش فاهم إيه إللي حصل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:46 صباحاً - علق الاعلامي المصري عمرو اديب على ما وصفها بـ “المعركة القاتلة” التي دارت بين الفنانيتين اصالة واحلام عبر تويتر.

وعلق عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، على خلاف اصالة واحلام قائلا “عندنا مطربتين في العالم العربي جامدين جدا مطربة اسمها احلام ومطربة اسمها اصالة وورا احلام فانزات ومعجبين وجمهور ووراء اصالة جماهير ومعجبين ومجانين يعني كتلتين من الفن وكتلتين من الفانزات”.

ووصف عمرو اديب ما جرى بين الفنانتين بأنه كان “معركة قاتلة” مؤكدا ان “محدش عرف ايه اللي حصل”.

وبعد ان روى تفاصيل الخلاف قال عمرو اديب: “ما حدش فاهم اصالة غلطت في ايه وفجأة احلام قلبت عليها وكلي تبن والملكة حتوريكم في حالة عصبية وما حدش فاهم القمتين دول للغناء العربي جرالهم ايه”.