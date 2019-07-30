جاءه هاتف في المنام فنبش قبر والدته واخرج جثتها وذهب بها الى المسجد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:46 صباحاً - أقدم شاب مصري، الإثنين، على نبش قبر والدته المتوفية، وأخراج جثتها للصلاة عليها وذلك بعد ان جاءه هاتف في المنام.

وتم إلقاء القبض على الشاب، ويدعى مصطفى رجب عدلي “ 22 سنة“. وذلك بعد تقدم الأهالي ببلاغ للشرطة بالواقعة.

واعترف الشاب في التحقيقات أن هاتفا جاء له في المنام يقول له إن أمه ما زالت على قيد الحياة، فقرر أن يخرجها لكي يصلي عليها.

ونشر الأهالي صورا لوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن جثة والدة الشاب مازالت على حالتها، ولم تتحلل حتى الآن رغم وفاتها منذ حوالي عامين.

وقام الشاب بوضع جثة والدته أمام المسجد بعدما فشل في إدخالها، وصلى عليها على مرأى من أهالي المنطقة، وبعدها أعاد الأهالي دفنها مرة أخرى، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.