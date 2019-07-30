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أحمد عز وكريم عبد العزيز معاً لأوّل مرّة

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اتّفق كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز على تقديم عمل سينمائي يجمع بينهما بعنوان «1919»، ومن المُقرّر أن تنتجه شركة «سينرجي». العمل المنتظر، يجمع النجمين سينمائياً للمرّة الأولى، حيث ظهرا معاً في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، تم عرضه في رمضان قبل الماضي. وقد استقبلت دور العرض منذ أيام الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، الذي يشارك في بطولته نيللي كريم، وهند صبري، وإخراج مروان حامد. وينتظر عز عرض فيلمه «ولاد رزق 2»، في عيد الأضحى، ويشاركه في بطولته عدد من النجوم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي وأحمد داود.

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