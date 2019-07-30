شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثالث من "البيت الكبير" أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم المخرج محمد النقلى بالاستعدادات والتحضيرات لمسلسل "البيت الكبير" الجزء الثالث حالياً، ويعاين الديكورات والأماكن التى يتم التصوير فيها، حيث ينطلق التصوير مطلع أكتوبر المقبل.

مسلسل "البيت الكبير" دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، يناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشكلات الاجتماعي.

"البيت الكبير 3" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.