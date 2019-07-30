حكاية صورة جمعت محمود عبدالعزيز وأحمد صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بـ"الساحر" الراحل محمود عبدالعزيز من حفل زفاف نجله كريم محمود عبدالعزيز.

وكتب السعدني في تعليقه على الصورة: "الصورة دي في فرح كريم محمود عبدالعزيز، بعتهالي محمد محمود عبدالعزيز، لحبيبي العسل الله يرحمه الساحر محمود عبدالعزيز، الفاتحة لكل حبايبنا اللي وحشونا".

واحتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، بعيد ميلاده الـ40، يوم 16 يوليو الجاري، وسط مرضى المعهد القومي للأورام بالقصر العيني، بصحبة نجله ياسين، والفنانة الشابة هنادي مهنا في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سير خلال الأيام الماضية.​